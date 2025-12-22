МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ограничения против Москвы сокрушили европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений", — написал он в соцсети X.
Политик призвал начать переговоры о мире, а не придерживаться курса на дальнейшую эскалацию.
Венгрия остается важным партнером России в сфере поставок нефти и газа. Орбан заявлял, что Москва гарантирует безопасность страны, обеспечивая ее энергией.
По словам главы администрации премьер-министра Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Будапешту около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП.
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны.
