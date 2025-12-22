Рейтинг@Mail.ru
01:05 22.12.2025 (обновлено: 07:12 22.12.2025)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Антироссийские санкции сокрушили европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений", — написал он на странице в соцсети X.
По словам венгерского премьера, сейчас необходимо начать переговоры о мире, а не придерживаться курса на дальнейшую эскалацию.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Москва гарантирует безопасность его страны, обеспечивая ее энергией.
По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Будапешту около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада— ухудшить жизнь миллионов людей.
Заголовок открываемого материала