Санкции Европы против России сокрушили европейскую экономику, заявил Орбан
Антироссийские санкции сокрушили европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
2025-12-22T01:05:00+03:00
2025-12-22T01:05:00+03:00
2025-12-22T07:12:00+03:00
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Антироссийские санкции сокрушили европейскую экономику, заявил
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию
. Вместо этого они сокрушили Европу
. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений", — написал он на странице в соцсети X.
По словам венгерского премьера, сейчас необходимо начать переговоры о мире, а не придерживаться курса на дальнейшую эскалацию.
Венгрия
остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. Орбан ранее заявлял, что Москва гарантирует безопасность его страны, обеспечивая ее энергией.
По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Будапешту около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада— ухудшить жизнь миллионов людей.