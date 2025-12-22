По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, отказ от российского газа стоил бы Будапешту около десяти миллиардов долларов и привел бы к потере более 4% ВВП страны.

В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.