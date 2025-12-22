Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ

Согласно результатам опроса, почти все респонденты (99%) знают о нейросетях, среди них 59% могут объяснить, что из себя представляет технология, 40% слышали о ней ранее, но не смогут рассказать про нее. При этом самыми известными нейросетями россияне назвали ChatGPT (38%), "ГигаЧат" (21%), DeepSeek (20%), и "Алиса AI" (18%).

За последний год нейросетями пользовались 73% опрошенных, и лишь четверть (24%) заявили, что у них такого опыта не было. В то же время 56% пользователей отметили, что обращаются к технологии, чтобы проконсультироваться и получить совет, 43% - для развлечений и проведения досуга, 41% - для создания текстов, 36% - для переводов текстов на другие языки, и столько же (36%) - для создания изображений или графиков. При этом почти половина россиян (44%) подчеркнули, что для решения своих задач предпочтут отечественные нейросети, 22% - зарубежные, а для 25% это не имеет значения.