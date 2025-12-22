Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/opros-2063786178.html
Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ
Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ - РИА Новости, 22.12.2025
Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ
Девять из десяти россиян (92%) заявили, что интересуются темой искусственного интеллекта, при этом 18% стараются искать новую информацию об ИИ постоянно, а 74%... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:22:00+03:00
2025-12-22T11:22:00+03:00
технологии
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
https://ria.ru/20251125/moshenniki-2057295638.html
https://ria.ru/20251221/ii-2063646671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, вциом
Технологии, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян интересуются темой ИИ

ВЦИОМ: 91% россиян интересуются темой искусственного интеллекта

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Девять из десяти россиян (92%) заявили, что интересуются темой искусственного интеллекта, при этом 18% стараются искать новую информацию об ИИ постоянно, а 74% интересуются ею время от времени, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Кроме того, по данным ВЦИОМ, 76% граждан РФ считают, что в ближайшие 10-15 лет технологии искусственного интеллекта продолжат точечное распространение, но последнее слово всегда будет за человеком, и только 16% придерживаются мнения, что проникновение ИИ будет тотальным, за ними будет принятие общественно значимых решений, и они станут "умнее" человека.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками медиаперсон
25 ноября, 03:31
Согласно результатам опроса, почти все респонденты (99%) знают о нейросетях, среди них 59% могут объяснить, что из себя представляет технология, 40% слышали о ней ранее, но не смогут рассказать про нее. При этом самыми известными нейросетями россияне назвали ChatGPT (38%), "ГигаЧат" (21%), DeepSeek (20%), и "Алиса AI" (18%).
За последний год нейросетями пользовались 73% опрошенных, и лишь четверть (24%) заявили, что у них такого опыта не было. В то же время 56% пользователей отметили, что обращаются к технологии, чтобы проконсультироваться и получить совет, 43% - для развлечений и проведения досуга, 41% - для создания текстов, 36% - для переводов текстов на другие языки, и столько же (36%) - для создания изображений или графиков. При этом почти половина россиян (44%) подчеркнули, что для решения своих задач предпочтут отечественные нейросети, 22% - зарубежные, а для 25% это не имеет значения.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 13 по 15 декабря среди 3239 россиян старше 18 лет. Метод опроса - интернет-опрос по формализованной анкете. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.
Основатель и главный специалист по ии в I3Mation и главный специалист по стратегии и управлению в области ии в Halliburton Джеймс Сэйлс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Эксперт предположил, когда автономные ИИ-агенты станут привычным явлением
Вчера, 15:07
 
ТехнологииРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала