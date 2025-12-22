Рейтинг@Mail.ru
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 22.12.2025 (обновлено: 23:55 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/opasnost-2063885165.html
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом - РИА Новости, 22.12.2025
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:23:00+03:00
2025-12-22T23:55:00+03:00
общество
александр мясников (врач)
здоровье
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694586_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_14bf3505ab372337011c618c7df6bce5.jpg
https://ria.ru/20251210/myasnikov-2061243987.html
https://ria.ru/20251030/virus-2051874683.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694586_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_49413e8b56f57488039cf815db909507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр мясников (врач), здоровье, новый год
Общество, Александр Мясников (врач), Здоровье, Новый год
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом

Мясников призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом

© iStock.com / matteodestefanoОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / matteodestefano
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита.
"Вакцина от панкреатита — это все равно умеренность", — отметил он.
Лекарства, принимаемые во время гриппа - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мясников допустил возможность перехода на удаленку из-за вируса
10 декабря, 22:45
Врач добавил, что из-за злоупотребления жирной пищей и большого количества алкоголя повышается риск развития острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы, симптомами которого считается сильная боль, тошнота и рвота.
Мясников призвал отказаться от жадности за новогодним столом, но при этом признался, что сам иногда ест салат оливье "как экскаватор".
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Мясников назвал самый опасный распространенный вирус
30 октября, 16:06
 
ОбществоАлександр Мясников (врач)ЗдоровьеНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала