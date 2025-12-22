https://ria.ru/20251222/opasnost-2063885165.html
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом - РИА Новости, 22.12.2025
Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого... РИА Новости, 22.12.2025
