В Белгороде открылся первый в регионе цифровой офис МФЦ

БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Первый в регионе цифровой офис МФЦ, где услуги в цифровом формате смогут получать около тысячи человек ежемесячно, открывается в Белгороде в понедельник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Это первая в регионе площадка МФЦ, которая имеет цифровой формат работы. В отделении отсутствуют традиционные для сети МФЦ "окна приема" со специалистами", - проинформировал Гладков в своем обращении в соцсетях.

Глава региона пояснил, что новая площадка представляет собой открытые рабочие места с компьютерами и выходом на портал государственных услуг для заявителей, а также рабочее место для сотрудников офиса, которые в случае необходимости консультируют граждан по вопросам получения услуг и оказывают индивидуальную помощь.

"Планируем, что не менее тысячи человек ежемесячно будут получать услуги МФЦ таким образом. Надеюсь, что этот опыт будет успешным, который мы будем дальше тиражировать по всем районам Белгородской области", – отметил глава региона.

Как отметили в региональном правительстве, в цифровом офисе МФЦ организовано четыре рабочих места для заявителей и одно рабочее место для работника МФЦ.

Размещение нового офиса в одном из главных торговых центров Белгорода с массовым посещением жителями и гостями города повышает доступность для людей государственных и муниципальных услуг, решает проблемы, связанные с серьезными временными затратами граждан на поездки к основным отделениям МФЦ и длительностью пребывания в офисах, пояснили в правительстве области.