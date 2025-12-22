Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 22.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в некоторых районах Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
