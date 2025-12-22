Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/odessa-2063954841.html
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины - РИА Новости, 22.12.2025
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины
Сотрудник ТЦК (военкомата) в Одессе при попытке задержать мужчину разбил стекло в его автомобиле и слезоточивый газ, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T20:00:00+03:00
2025-12-22T20:00:00+03:00
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_950af56d2ef038ac8c423bb711f5e664.jpg
https://ria.ru/20251220/ttsk-2063566449.html
https://ria.ru/20251220/harkov-2063548430.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147288/09/1472880958_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_265288a8952e32bf9db10f30eae36f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины

В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержать мужчину разбил стекло его машины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник ТЦК (военкомата) в Одессе при попытке задержать мужчину разбил стекло в его автомобиле и слезоточивый газ, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе сотрудник военкомата разбил стекло ... задерживая мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ТЦК начали массовые облавы в Кривом Роге
20 декабря, 20:53
Отмечается, что сотрудник ТЦК использовал против водителя и слезоточивый газ.
Украинские журналисты также опубликовали видео, снятое из салона автомобиля. На записи мужчина в камуфляжной форме и оружием в руках пытается разбить стекло в автомобиле рукоятью пистолета.
Ранее жительница Одессы рассказывала РИА Новости, что одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации. По ее словам, работа сотрудников украинских военкоматов в городе при новом главе Сергее Лысаке стала "изощреннее" - они стали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Харькове сотрудники ТЦК бросили на асфальте мужчину с больным сердцем
20 декабря, 17:45
 
В миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала