В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сотрудник ТЦК (военкомата) в Одессе при попытке задержать мужчину разбил стекло в его автомобиле и слезоточивый газ, сообщило украинское издание " Сотрудник ТЦК (военкомата) в Одессе при попытке задержать мужчину разбил стекло в его автомобиле и слезоточивый газ, сообщило украинское издание " Страна.ua ".

"В Одессе сотрудник военкомата разбил стекло ... задерживая мужчину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что сотрудник ТЦК использовал против водителя и слезоточивый газ.

Украинские журналисты также опубликовали видео, снятое из салона автомобиля. На записи мужчина в камуфляжной форме и оружием в руках пытается разбить стекло в автомобиле рукоятью пистолета.

Ранее жительница Одессы рассказывала РИА Новости, что одесситы носят с собой 500 евро, чтобы откупиться от сотрудников украинских военкоматов и принудительной мобилизации. По ее словам, работа сотрудников украинских военкоматов в городе при новом главе Сергее Лысаке стала "изощреннее" - они стали караулить мужчин возле магазинов, притворяясь простыми горожанами.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.