В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.12.2025
07:51 22.12.2025 (обновлено: 11:13 22.12.2025)
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.12.2025
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
В Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 22.12.2025
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Одессе

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов", — написал он в Telegram-канале.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе. В городе и области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Украине сделали тяжелое признание после ударов по Одессе
