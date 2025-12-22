https://ria.ru/20251222/odessa-2063735365.html
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.12.2025
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
В Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:51:00+03:00
2025-12-22T07:51:00+03:00
2025-12-22T11:13:00+03:00
в мире
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20251221/vsu-2063682031.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
В Одессе поврежден объект критической инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Одессе
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
"Из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов", — написал он в Telegram-канале.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе
. В городе и области объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.