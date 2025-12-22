ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обыски по делу главы департамента "Кавказ.РФ" проходили в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии, следует из оперативного видео, которое опубликовало ФСБ России.

На видео показана работа правоохранителей в офисе агентства U.Mice.Events. Согласно информации на сайте фирмы, она занимается деловым туризмом в Северной Осетии, включая организацию конференций, корпоративных встреч, тимбилдинговых мероприятий и выставок.