ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ

Обыски по делу главы департамента "Кавказ.РФ" проходили в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии, следует из оперативного видео,... РИА Новости, 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/direktor-2063795864.html
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обыски по делу главы департамента "Кавказ.РФ" проходили в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии, следует из оперативного видео, которое опубликовало ФСБ России.
На видео показана работа правоохранителей в офисе агентства U.Mice.Events. Согласно информации на сайте фирмы, она занимается деловым туризмом в Северной Осетии, включая организацию конференций, корпоративных встреч, тимбилдинговых мероприятий и выставок.
Ранее ФСБ РФ
сообщила о задержании топ-менеджера АО "Кавказ.РФ", получившего в кафе в "Москва-Сити" взятку за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.