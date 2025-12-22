Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 22.12.2025
12:37 22.12.2025
ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ
ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала обыски по делу главы департамента КАВКАЗ.РФ

ФСБ показала видео с обысками по делу топ-менеджера КАВКАЗ.РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Обыски по делу главы департамента "Кавказ.РФ" проходили в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии, следует из оперативного видео, которое опубликовало ФСБ России.
На видео показана работа правоохранителей в офисе агентства U.Mice.Events. Согласно информации на сайте фирмы, она занимается деловым туризмом в Северной Осетии, включая организацию конференций, корпоративных встреч, тимбилдинговых мероприятий и выставок.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании топ-менеджера АО "Кавказ.РФ", получившего в кафе в "Москва-Сити" взятку за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Происшествия
 
 
