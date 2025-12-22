В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, пишет CNN.
"Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году", — говорится в публикации.
В материале указывается, что финны часто обвиняют в этом российских волков, которые, как утверждается, пересекают границу между странами и убивают животных.
По мнению автора материала, это объясняется тем, что мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и прекратили убивать хищников, которые охотятся на северных оленей.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023-го на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Ее власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
