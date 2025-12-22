Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 22.12.2025 (обновлено: 22:50 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/obvinenie-2063963959.html
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России - РИА Новости, 22.12.2025
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России
Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, пишет CNN. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T21:47:00+03:00
2025-12-22T22:50:00+03:00
в мире
финляндия
россия
москва
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20251222/prizyv-2063940837.html
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062686480.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России

CNN: в Финляндии обвинили российских волков в убийстве северных оленей

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Жители Финляндии обвиняют Россию в том, что якобы из-за нее на территории страны гибнут северные олени, пишет CNN.
"Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году", — говорится в публикации.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Германии выступили с громким призывом из-за "российской угрозы"
Вчера, 18:55
В материале указывается, что финны часто обвиняют в этом российских волков, которые, как утверждается, пересекают границу между странами и убивают животных.
По мнению автора материала, это объясняется тем, что мужчины из числа охотников якобы ушли на фронт и прекратили убивать хищников, которые охотятся на северных оленей.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023-го на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Ее власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Шведский и финский военнослужащие во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Потребуется около часа". В Финляндии запаниковали из-за России
17 декабря, 15:56
 
В миреФинляндияРоссияМоскваДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала