Запад теряет интерес к ОБСЕ, заявил Буякевич - РИА Новости, 22.12.2025
07:24 22.12.2025
Запад теряет интерес к ОБСЕ, заявил Буякевич
в мире
россия
брюссель
берлин (город)
максим буякевич
обсе
Дарья Буймова
в мире, россия, брюссель, берлин (город), максим буякевич, обсе
В мире, Россия, Брюссель, Берлин (город), Максим Буякевич, ОБСЕ
ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Ряд западных стран теряет заинтересованность в сохранении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, для России она остается важным местом для диалога, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Россия рассматривает ОБСЕ и свое участие в ней достаточно просто - как платформу для диалога с теми странами, с которыми у нас на текущий момент существует серьезный социально-военно-политический конфликт. Где-то и с кем-то необходимо говорить, доносить свою волю, и именно для этого Россия участвует в ОБСЕ", - сказал Буякевич.
По словам дипломата, Россия, в отличие от ряда западных стран, заинтересована в сохранении этой площадки и поддержании диалога.
"Мы понимаем, что осталось не так много международных форматов, где еще можно обсуждать общие вызовы, пусть даже в сложных условиях. Для нас эта площадка важна, и мы сохраняем "аппетит" к диалогу. А вот сохраняется ли такой аппетит в Брюсселе, Берлине, Лондоне и других западных столицах - большой вопрос. По моему мнению, он сокращается. С учетом возможной дальнейшей эскалации военно-политического конфликта в следующем году нельзя исключать, что этот интерес может сойти на нет", - отметил собеседник агентства.
При этом, по его словам, важно подчеркнуть, что инициатива по сворачиванию ОБСЕ или прекращению диалога будет исходить не от России, а от Запада.
"Россия сохраняет готовность и желание к диалогу. Готовы ли к этому наши западные партнеры - вопрос открытый", - пояснил Буякевич.
