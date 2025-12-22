США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич

ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. США пересматривают параметры своего участия в ОБСЕ, их выход будет означать конец Организации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он добавил, что фактически такими требованиями Организацию "душат". "И при этом все понимают: если Соединенные Штаты выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом", - заключил и.о. постпреда.