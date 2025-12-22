США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич

ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. США пересматривают параметры своего участия в ОБСЕ, их выход будет означать конец Организации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Другой вопрос - это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. Потому что, на мой взгляд, и на наш взгляд, этот "аппетит" у них постоянно сокращается. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации - примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы", - сказал Буякевич.
Он добавил, что фактически такими требованиями Организацию "душат". "И при этом все понимают: если Соединенные Штаты выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом", - заключил и.о. постпреда.