Рейтинг@Mail.ru
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 22.12.2025 (обновлено: 03:10 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/obse-2063724102.html
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич - РИА Новости, 22.12.2025
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич
США пересматривают параметры своего участия в ОБСЕ, их выход будет означать конец Организации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:09:00+03:00
2025-12-22T03:10:00+03:00
в мире
сша
россия
москва
максим буякевич
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg
https://ria.ru/20251219/rossija-2063149767.html
https://ria.ru/20251218/evropa-2063011998.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_53:0:889:627_1920x0_80_0_0_6368d4e37637b053dd9c49cbff9f810b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, максим буякевич, обсе
В мире, США, Россия, Москва, Максим Буякевич, ОБСЕ
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич

РИА Новости: Буякевич заявил, что выход США из ОБСЕ приведет к концу Организации

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. США пересматривают параметры своего участия в ОБСЕ, их выход будет означать конец Организации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
По словам дипломата, Москва рассматривает ОБСЕ и свое участие в ней как платформу для диалога с теми странами, с которыми у нее на текущий момент существует серьезный социально-военно-политический конфликт.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД
19 декабря, 11:20
"Другой вопрос - это готовность западных стран сохранять такую платформу для диалога. Потому что, на мой взгляд, и на наш взгляд, этот "аппетит" у них постоянно сокращается. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Сейчас у них идет процесс пересмотра политики в госдепартаменте, в рамках которого оценивается участие США в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о существенном сокращении бюджета организации - примерно на 10% по отношению к уровню 2021 года, причем без учета инфляции за прошедшие годы", - сказал Буякевич.
Он добавил, что фактически такими требованиями Организацию "душат". "И при этом все понимают: если Соединенные Штаты выйдут из ОБСЕ, для Организации это будет концом", - заключил и.о. постпреда.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ
18 декабря, 18:01
 
В миреСШАРоссияМоскваМаксим БуякевичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала