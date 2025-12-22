https://ria.ru/20251222/oak-2063736820.html
ОАК расширяет производство истребителей Су-57
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) расширяет производственные мощности для наращивания поставок истребителей Су-57 в российские войска и продвижения РИА Новости, 22.12.2025
