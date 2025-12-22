Рейтинг@Mail.ru
08:07 22.12.2025 (обновлено: 10:29 22.12.2025)
ОАК расширяет производство истребителей Су-57
ОАК расширяет производство истребителей Су-57
ОАК расширяет производство истребителей Су-57

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) расширяет производственные мощности для наращивания поставок истребителей Су-57 в российские войска и продвижения этих машин на экспорт, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
В понедельник госкорпорация сообщила, что самолёт совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
"Объединенная авиастроительная корпорация в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в производстве машины участвует широкая кооперация предприятий "Ростеха".
В "Ростехе" рассказали об испытаниях Су-57 с новым двигателем
