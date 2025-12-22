Nvidia в середине февраля начнет поставки ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters

"Nvidia сообщила своим китайским клиентам, что планирует начать поставки своих вторых по мощности чипов для работы с искусственным интеллектом до Лунного Нового года в середине февраля", - пишет агентство.

Отмечается, что компания планирует выполнить первоначальные поставки из существующих запасов. Ожидается, что Nvidia поставит 40-80 тысяч чипов H200. Компания также сообщила своим клиентам о планах нарастить производственные мощности, и заказы на эти чипы откроются во втором квартале 2026 года.