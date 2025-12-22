Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/norvegija-2063946252.html
Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании
Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании - РИА Новости, 22.12.2025
Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании
Норвегия полностью поддерживает Данию и ее территориальную целостность на фоне назначения Соединенными Штатами спецпосланника по Гренландии и его высказывания,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:16:00+03:00
2025-12-22T19:16:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
эспен барт эйде
норвегия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_0:237:3076:1967_1920x0_80_0_0_3a23a3eaebf6e3574bd67bf7ef6e383f.jpg
https://ria.ru/20251222/grenlandiya-2063879577.html
https://ria.ru/20251222/daniya-2063839691.html
гренландия
дания
сша
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102660/91/1026609112_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_637e8529cbf3db5dc749ea666b61c7aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, эспен барт эйде, норвегия
В мире, Гренландия, Дания, США, Эспен Барт Эйде, Норвегия
Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании

Барт Эйде: Норвегия полностью поддерживает территориальную целостность Дании

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Норвегия полностью поддерживает Данию и ее территориальную целостность на фоне назначения Соединенными Штатами спецпосланника по Гренландии и его высказывания, заверил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова
Вчера, 16:09
"Мы заявляем о том же самом, что и премьер Дании (Метте Фредериксен): что Гренландия - часть Королевства Дания точно так же, как Дания и Фарерские острова... Уважение границ и территориального суверенитета - самая главная (часть - ред.) международного права, и другие страны должны это уважать... Мы на 100% на стороне Дании вместе с другими странами Северной Европы и большинством других европейских стран", - привела датская телерадиокомпания DR слова Эйде.
По мнению министра, назначение спецпосланника по Гренландии означает, что Трамп серьезно настроен присоединить остров к США.
В свою очередь, глава МИД Дании назвал назначение спецпосланника "вербальным нападением" на суверенитет региона.
"Мы знали, что стремление захватить Гренландию не вылетело из головы Трампа, но все же мы усердно работали по всем дипломатическим каналам, чтобы избавиться от него (стремления - ред.)", - сказал министр в интервью телерадиокомпании.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии
Вчера, 14:16
 
В миреГренландияДанияСШАЭспен Барт ЭйдеНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала