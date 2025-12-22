Глава МИД Норвегии поддержал территориальную целостность Дании

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Норвегия полностью поддерживает Данию и ее территориальную целостность на фоне назначения Соединенными Штатами спецпосланника по Гренландии и его высказывания, Норвегия полностью поддерживает Данию и ее территориальную целостность на фоне назначения Соединенными Штатами спецпосланника по Гренландии и его высказывания, заверил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

"Мы заявляем о том же самом, что и премьер Дании (Метте Фредериксен): что Гренландия - часть Королевства Дания точно так же, как Дания и Фарерские острова ... Уважение границ и территориального суверенитета - самая главная (часть - ред.) международного права, и другие страны должны это уважать... Мы на 100% на стороне Дании вместе с другими странами Северной Европы и большинством других европейских стран", - привела датская телерадиокомпания DR слова Эйде

По мнению министра, назначение спецпосланника по Гренландии означает, что Трамп серьезно настроен присоединить остров к США.

В свою очередь, глава МИД Дании назвал назначение спецпосланника "вербальным нападением" на суверенитет региона.

"Мы знали, что стремление захватить Гренландию не вылетело из головы Трампа, но все же мы усердно работали по всем дипломатическим каналам, чтобы избавиться от него (стремления - ред.)", - сказал министр в интервью телерадиокомпании.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая России . Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.