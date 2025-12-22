Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
15:31 22.12.2025
Мать из Норильска, у которой умер ребенок, привлекали к ответственности
Мать из Норильска, у которой умер ребенок, привлекали к ответственности
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
Мать из Норильска, у которой умер ребенок, привлекали к ответственности

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Многодетная мать из Норильска, пятимесячный ребенок которой погиб от голода, когда она на несколько дней ушла в гости, в ноябре привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее следствие сообщало, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН.
"В ноябре этого года мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ) — 15-летняя дочь не посещала школу. В связи с этим семья была поставлена на ведомственный учёт в МБУ (муниципальное бюджетное учреждение - ред.) "Социально-образовательный центр", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, кроме того, что женщина бросала детей запертыми в квартире, она не являлась с малышом для профилактических осмотров в поликлинику. Об этом медицинское учреждение сообщило в местную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям и бездействию органов системы профилактики в работе с данной семьёй... Уголовное дело, возбуждённое в отношении матери об убийстве малолетнего,... взято прокуратурой на особый контроль", - отмечается в сообщении.
