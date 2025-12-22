Рейтинг@Mail.ru
В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения - РИА Новости, 22.12.2025
06:46 22.12.2025
В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения
В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения - РИА Новости, 22.12.2025
В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения
Пятимесячный ребенок в заполярном Норильске умер от истощения, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, сообщает РИА Новости, 22.12.2025
В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения

Младенец в Норильске умер от голода, пока его мать трое суток была в гостях

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Пятимесячный ребенок в заполярном Норильске умер от истощения, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире в Норильске вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух и одного года, а также пятимесячным сыном.
"В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения. В настоящее время двое младших детей доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей", - говорится в сообщении.
По данным главка, в Норильске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Жительница Норильска была арестована.
Также сотрудники правоохранительных органов оценят работу органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность).
