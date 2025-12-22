В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Пятимесячный ребенок в заполярном Норильске умер от истощения, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, обвиняемая проживала в квартире в Норильске вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух и одного года, а также пятимесячным сыном.

"В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения. В настоящее время двое младших детей доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Старшая дочь помещена в социальный приют для детей", - говорится в сообщении.

По данным главка, в Норильске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Жительница Норильска была арестована.