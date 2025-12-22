Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израилю известно о ракетных учениях Ирана, израильские власти принимают в связи с этим необходимые меры и предупреждают, что на любое действие против Израиля последует жесткий ответ, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Иранское агентство Fars в понедельник передало, что военные Ирана проводят ракетные испытания сразу в нескольких районах страны. Позднее государственное иранское телевидение IRIB опровергло сообщения о ракетных испытаниях в республике.
"Мы знаем, что Иран проводит учения. Мы следим за этим и принимаем необходимые меры. Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ", - сказал Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские официальные лица на минувших выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подчеркнул, что его страна не собирается вести переговоры с какими-либо государствами о своей ракетной программе, поскольку она необходима исключительно для обороны территории исламской республики.