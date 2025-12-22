Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/netanjahu-2063963065.html
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия - РИА Новости, 22.12.2025
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия
Израилю известно о ракетных учениях Ирана, израильские власти принимают в связи с этим необходимые меры и предупреждают, что на любое действие против Израиля... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T21:36:00+03:00
2025-12-22T21:36:00+03:00
в мире
иран
израиль
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20251222/izrail-2063720343.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия

Нетаньяху об учениях Ирана: любые действия против Израиля получит жесткий ответ

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израилю известно о ракетных учениях Ирана, израильские власти принимают в связи с этим необходимые меры и предупреждают, что на любое действие против Израиля последует жесткий ответ, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Иранское агентство Fars в понедельник передало, что военные Ирана проводят ракетные испытания сразу в нескольких районах страны. Позднее государственное иранское телевидение IRIB опровергло сообщения о ракетных испытаниях в республике.
"Мы знаем, что Иран проводит учения. Мы следим за этим и принимаем необходимые меры. Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ", - сказал Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские официальные лица на минувших выходных предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к удару по Израилю. В свою очередь, официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи подчеркнул, что его страна не собирается вести переговоры с какими-либо государствами о своей ракетной программе, поскольку она необходима исключительно для обороны территории исламской республики.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Израиль предупредил США о ракетных учениях Ирана, пишут СМИ
Вчера, 01:59
 
В миреИранИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала