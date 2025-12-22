Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израилю известно о ракетных учениях Ирана, израильские власти принимают в связи с этим необходимые меры и предупреждают, что на любое действие против Израиля последует жесткий ответ, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.