Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП
NBC4: один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП в 55 лет
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один из разработчиков серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в ДТП в американском штате Калифорния в возрасте 55 лет, сообщает телеканал NBC4.
"Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире видеоигр, погиб в воскресенье днем (по местному времени - ред.) в результате аварии на шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии", - сообщает телеканал.
Согласно публикации, Зампелла возглавлял студию Respawn Entertainment, а до этого был гендиректором Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Также отмечается, что ранее он возглавлял команду студии EA в городе Плайя-Виста, работавшей над серией Battlefield.
По данным дорожно-патрульных служб, авария произошла к северу от Лос-Анджелеса
: автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, в результате чего пассажира выбросило, а водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице, указывает телеканал.