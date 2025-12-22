Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025

Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП
23:59 22.12.2025
Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП
Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один из разработчиков серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в ДТП в американском штате Калифорния в возрасте 55 лет, сообщает телеканал NBC4.
"Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире видеоигр, погиб в воскресенье днем (по местному времени - ред.) в результате аварии на шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии", - сообщает телеканал.
Согласно публикации, Зампелла возглавлял студию Respawn Entertainment, а до этого был гендиректором Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Также отмечается, что ранее он возглавлял команду студии EA в городе Плайя-Виста, работавшей над серией Battlefield.
По данным дорожно-патрульных служб, авария произошла к северу от Лос-Анджелеса: автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, в результате чего пассажира выбросило, а водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице, указывает телеканал.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами
17 декабря, 15:43
 
