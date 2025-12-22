Рейтинг@Mail.ru
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям
Наука
 
09:00 22.12.2025
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям - РИА Новости, 22.12.2025
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям
Умное устройство, которое в режиме реального времени автоматически фиксирует ямы и выбоины на дороге, разработали ученые Череповецкого государственного... РИА Новости, 22.12.2025
череповец
россия
Рентген для дорог. Ученые предложили "превратить" автобусы в сканеры ям

РИА Новости: в Череповце создали умный сканер дорожных ям

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Умное устройство, которое в режиме реального времени автоматически фиксирует ямы и выбоины на дороге, разработали ученые Череповецкого государственного университета (ЧГУ). По словам авторов, система позволяет в пять раз ускорить обследование дорожного покрытия. Результаты представлены на International Russian Automation Conference (RusAutoCon 2025).
Дорожная инфраструктура подвержена постепенной деградации из-за сезонных изменений погоды, динамических нагрузок от движения транспорта и механического износа. Несвоевременное устранение дефектов проезжей части повышает риск аварий и снижает комфорт при вождении. Кроме того, небольшие дефекты без оперативного вмешательства быстро перерастают в серьезные повреждения, увеличивая объем и стоимость ремонта, рассказали в ЧГУ.
Пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Ростове-на-Дону создали дорожного "оракула"
18 ноября, 09:00
Сегодня мониторинг дорожного полотна осуществляют либо вручную, либо с помощью дорогих специализированных автомобилей с лазерными сканерами.
Исследователи ЧГУ разработали прототип умного устройства, которое крепится на бампер автомобиля. Пока машина едет, оно автоматически фиксирует неровности дороги, определяет их координаты и отображает на карте. Система умеет отличать неровности различного характера, например, лежачего полицейского от выбоины или ямы, что важно для корректной оценки состояния покрытия.
"Эксперименты показали, что система в определенных режимах детектирует изменения дорожной поверхности с точностью до одного сантиметра и определяет местоположение дефекта с точностью около 2–2,5 метров. Этого достаточно для практических задач дорожного обслуживания, поэтому городу не нужно будет тратиться на службу поиска дефектов дорог, которая сейчас вручную замеряет ямы и ухабы", — отметил один из авторов исследования, профессор ЧГУ Георгий Григорьев.
По его словам, решение легко масштабируется: устройство можно устанавливать на коммунальный транспорт, такси, автобусы, а также автомобили добровольцев. Система позволяет ускорить обследование дорог в пять раз по сравнению с регламентными объездами и ручными замерами, а также заметно сократить затраты на диагностику.
"Наша разработка сочетает несколько типов датчиков (лазерный дальномер, GPS, временную синхронизацию). При этом она компактная, модульная и значительно дешевле существующих решений", — подчеркнул профессор, добавив, что сбор данных возможен на скорости до 60 км/ч.
Гибридный мусоровоз, представленный учеными ЮУрГУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В России представили отечественный мусоровоз-гибрид
18 октября 2023, 07:00
В дальнейшем ученые планируют повысить точность определения координат, внедрить алгоритмы машинного обучения, повысить надежность системы при длительной эксплуатации, а также адаптировать решение для городских и региональных дорожных служб.
В перспективе устройство, по мнению специалистов, может стать частью умной городской инфраструктуры, создающей цифровой профиль дорожного покрытия в зоне ответственности коммунальной службы, причем обновляемый в режиме реального времени без участия человека.
Исследование проводилось в рамках гранта "Умник" (Фонд содействия инновациям), который выиграла аспирантка ЧГУ Татьяна Подольская.
 
