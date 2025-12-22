Рейтинг@Mail.ru
22:04 22.12.2025 (обновлено: 23:01 22.12.2025)
Писториус отверг сценарий "нападения" России на НАТО
в мире, россия, европа, борис писториус, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Европа, Борис Писториус, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО.
«
"Я не верю в такой сценарий", — сказал он в интервью газете Zeit.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00

В начале декабря генсек альянса Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". По его словам, блок будет "следующей целью" Москвы.

Писториус добавил, что руководство России "не стремится вести полномасштабную войну против НАТО".
Вместе с тем министр не исключил, что Москва якобы хочет разрушить Североатлантический альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически она также заинтересована в том, чтобы "заставить американцев отступить" с Европейского континента, утверждает Писториус.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
Вчера, 08:00
Как отмечал президент США Дональд Трамп, Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
 
