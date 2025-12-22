БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО.
«
"Я не верю в такой сценарий", — сказал он в интервью газете Zeit.
В начале декабря генсек альянса Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". По его словам, блок будет "следующей целью" Москвы.
Вместе с тем министр не исключил, что Москва якобы хочет разрушить Североатлантический альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически она также заинтересована в том, чтобы "заставить американцев отступить" с Европейского континента, утверждает Писториус.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
