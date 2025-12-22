Рейтинг@Mail.ru
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в Польше - РИА Новости, 22.12.2025
13:38 22.12.2025
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в Польше
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в Польше - РИА Новости, 22.12.2025
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в Польше
НАТО заявила в соцсети X о создании нового учебного лагеря для ВСУ, расположенного в лесах на юго-востоке Польши. РИА Новости, 22.12.2025
НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в Польше

НАТО заявила о создании учебного лагеря для ВСУ в глубине леса в Польше

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. НАТО заявила в соцсети X о создании нового учебного лагеря для ВСУ, расположенного в лесах на юго-востоке Польши.
"В глубине лесов на юго-востоке Польши украинские военнослужащие проходят интенсивную подготовку в новом лагере, созданном норвежской армией при поддержке ещё семи союзников по НАТО", - сказано в публикации.
С 2022 года страны НАТО обучают украинских военнослужащих в рамках координируемых с Альянсом программ NSATU и Comprehensive Assistance Package, а также национальных курсов союзников. Подготовка проходит на полигонах в Польше, Германии, Великобритании и других странах, охватывая пехоту, артиллеристов и расчёты ПВО. По данным Совета ЕС на декабрь 2025 года, союзники подготовили более 85 тысяч военнослужащих ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России . По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
