"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия полностью превосходит страны НАТО, которые ей противостоят в ходе украинского конфликта, в вопросе вооружений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — отметил он.
При этом Дэвис почеркнул, что НАТО, все сильнее вовлекаясь в украинский конфликт, становится слабее, в то время как Россия, наоборот, усиливает свои позиции.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00