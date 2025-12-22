Рейтинг@Mail.ru
"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России
02:10 22.12.2025 (обновлено: 10:59 22.12.2025)
"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России
"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России - РИА Новости, 22.12.2025
"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России
Россия полностью превосходит страны НАТО, которые ей противостоят в ходе украинского конфликта, в вопросе вооружений, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 22.12.2025
"Истощает себя". В США сделали заявление о военных возможностях России

Дэвис: НАТО полностью проигрывает России в вопросе вооружений

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия полностью превосходит страны НАТО, которые ей противостоят в ходе украинского конфликта, в вопросе вооружений, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины. <…> Но Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление. И в случает столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придется перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
Вчера, 08:00
При этом Дэвис почеркнул, что НАТО, все сильнее вовлекаясь в украинский конфликт, становится слабее, в то время как Россия, наоборот, усиливает свои позиции.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
