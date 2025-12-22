В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее

«

"Накануне вечером к женщине приехал гражданин, с которым она была знакома несколько месяцев. Когда она открыла дверь, он сразу же нанёс ей несколько ударов по голове и забрал сотовый телефон. Под угрозой расправы нападавший получил от гражданки доступ к её мобильному банку и сделал два перевода на свой подконтрольный счёт. Также налётчик похитил наличные деньги в сумме 200 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил порядка 390 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.