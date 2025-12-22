В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранец напал и ограбил женщину в ее квартире в Москве, возбуждены уголовные дела по статьям за кражу и разбой, фигурант заключен под стражу, сообщили в Telegram-канале МВД РФ.
«
"Накануне вечером к женщине приехал гражданин, с которым она была знакома несколько месяцев. Когда она открыла дверь, он сразу же нанёс ей несколько ударов по голове и забрал сотовый телефон. Под угрозой расправы нападавший получил от гражданки доступ к её мобильному банку и сделал два перевода на свой подконтрольный счёт. Также налётчик похитил наличные деньги в сумме 200 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил порядка 390 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, несмотря на то что потерпевшая не располагала полной информацией о личности нападавшего, оперативникам удалось установить его личность благодаря совершенной им транзакции.
"Спустя несколько часов сыщики задержали его в квартире на Федоскинской улице – им оказался 23-летний уроженец ближнего зарубежья. У него был изъят мобильный телефон потерпевшей, местонахождение остального похищенного устанавливается", - уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигурант заключен под стражу.