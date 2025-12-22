Рейтинг@Mail.ru
В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 22.12.2025 (обновлено: 17:56 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/napadenie-2063913296.html
В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее
В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее
Иностранец напал и ограбил женщину в ее квартире в Москве, возбуждены уголовные дела по статьям за кражу и разбой, фигурант заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:52:00+03:00
2025-12-22T17:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063913665_0:22:467:285_1920x0_80_0_0_9bb742f108ffd24007076e9154a81b9e.jpg
https://ria.ru/20251203/moskva-2059501919.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063913665_0:0:467:351_1920x0_80_0_0_9e570d4f3126ecde08f1b23812dec18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве иностранец напал на знакомую и ограбил ее

В Москве иностранец напал на знакомую женщину у нее дома и ограбил ее

© Фото : МВД МЕДИА/TelegramИностранец напал на знакомую и ограбил ее
Иностранец напал на знакомую и ограбил ее - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : МВД МЕДИА/Telegram
Иностранец напал на знакомую и ограбил ее
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранец напал и ограбил женщину в ее квартире в Москве, возбуждены уголовные дела по статьям за кражу и разбой, фигурант заключен под стражу, сообщили в Telegram-канале МВД РФ.
«
"Накануне вечером к женщине приехал гражданин, с которым она была знакома несколько месяцев. Когда она открыла дверь, он сразу же нанёс ей несколько ударов по голове и забрал сотовый телефон. Под угрозой расправы нападавший получил от гражданки доступ к её мобильному банку и сделал два перевода на свой подконтрольный счёт. Также налётчик похитил наличные деньги в сумме 200 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил порядка 390 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, несмотря на то что потерпевшая не располагала полной информацией о личности нападавшего, оперативникам удалось установить его личность благодаря совершенной им транзакции.
"Спустя несколько часов сыщики задержали его в квартире на Федоскинской улице – им оказался 23-летний уроженец ближнего зарубежья. У него был изъят мобильный телефон потерпевшей, местонахождение остального похищенного устанавливается", - уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигурант заключен под стражу.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании
3 декабря, 13:44
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала