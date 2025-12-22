Рейтинг@Mail.ru
Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей
09:27 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/nachalnik-2063747493.html
Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей
происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Магнитогорск
Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей

Начальника УМВД Козицына отстранили после задержания по делу о гостайне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Начальник УМВД России по Магнитогорску Константин Козицын, задержанный по подозрению в разглашении составляющих государственную тайну сведений, отстранен от служебных обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
"Руководством ГУМВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, уточняется в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что полковник полиции Константин Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал с использованием своего должностного положения. Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области он был задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (разглашение гостайны).
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Главе "Ростовводоканала" вынесли приговор за разглашение гостайны
12 ноября, 12:04
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьМагнитогорск
 
 
