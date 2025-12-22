Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Начальник УМВД России по Магнитогорску Константин Козицын, задержанный по подозрению в разглашении составляющих государственную тайну сведений, отстранен от служебных обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
"Руководством ГУМВД России по Челябинской области по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, уточняется в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что полковник полиции Константин Козицын разгласил сведения, составляющие государственную тайну, лицу из коммерческой организации, не имеющему соответствующего допуска, чьи интересы лоббировал с использованием своего должностного положения. Сегодня сотрудниками УФСБ России по Челябинской области он был задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России (разглашение гостайны).