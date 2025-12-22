Задержанного начальника УМВД Магнитогорска отстранили от обязанностей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Начальник УМВД России по Магнитогорску Константин Козицын, задержанный по подозрению в разглашении составляющих государственную тайну сведений, отстранен от служебных обязанностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.

При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, уточняется в сообщении.