В Москве набережные украсили к новогодним и рождественским праздникам

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили световыми конструкциями столичные набережные, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В общей сложности специалисты АО "ОЭК" смонтировали более четырех тысяч объемных конструкций, в том числе площади, улицы, парки и скверы украсили свыше тысячи елей. Новогоднее оформление традиционно получили столичные набережные", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что на Овчинниковской, Якиманской, Болотной и Озерковской набережных фонари украсили световыми панель-кронштейнами "кольца".

"На Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных на опорах освещения разместили декоративные элементы, похожие на вуаль. На Пречистенской, Москворецкой, Фрунзенской и Раушской набережных установили световые деревья. Кроме того, на Фрунзенской набережной, возле здания Министерства обороны, появились парные световые тоннели", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.