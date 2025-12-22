Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост - РИА Новости, 22.12.2025
10:14 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/mvf-2063760041.html
В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост
В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост - РИА Новости, 22.12.2025
В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост
Международный валютный фонд (МВФ) указал властям Молдавии, что на сегодняшний день в они могут записать себе в заслуги лишь слабый экономический рост, плохое... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:14:00+03:00
2025-12-22T10:14:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
владимир филат
мвф
молдавия
кишинев
2025
В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост

Депутат Старыш: МВФ высек властям Молдавии розгами за слабый экономический рост

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) указал властям Молдавии, что на сегодняшний день в они могут записать себе в заслуги лишь слабый экономический рост, плохое администрирование процессов и отсутствие инвестиций, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
Миссия МВФ находилась в Кишиневе в период с 4 по 17 декабря, чтобы обсудить с властями ситуацию в экономике.
Миссия МВФ оценила экономическую активность в Молдавии
17 декабря, 17:10
Миссия МВФ оценила экономическую активность в Молдавии
17 декабря, 17:10
"Власти сейчас будут делать хорошую мину при ужасной игре. МВФ, безусловно, просто высек их розгами, указав на всё, чем они тут бегали и гордились: слабый экономический рост, неуверенный и слабый, слабая экономика, отсутствие реформ, плохое администрирование процессов, отсутствие инвестиций", - заявил Старыш в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, МВФ обратил внимание на те проблемы, о которых последние годы говорит оппозиция Молдавии. "У нас нет меморандума с МВФ, на что они, безусловно, рассчитывали во время этого визита. Больше того, у этой миссии, насколько я понимаю, даже не было мандата на то, чтобы заключать какой-то меморандум… Если всё будет развиваться так же, как и сейчас, то никакого сигнала для инвесторов, никакого сигнала для кредиторов, никаких дешёвых кредитов они не получат", - добавил депутат.
Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Экономист рассказал, почему Молдавия потеряла финансирование МВФ
21 ноября, 12:35
Экономист рассказал, почему Молдавия потеряла финансирование МВФ
21 ноября, 12:35
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ФилатМВФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
