В Молдавии заявили, что МВФ высек их розгами за слабый экономический рост

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) указал властям Молдавии, что на сегодняшний день в они могут записать себе в заслуги лишь слабый экономический рост, плохое администрирование процессов и отсутствие инвестиций, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.

Миссия МВФ находилась в Кишиневе в период с 4 по 17 декабря, чтобы обсудить с властями ситуацию в экономике.

"Власти сейчас будут делать хорошую мину при ужасной игре. МВФ, безусловно, просто высек их розгами, указав на всё, чем они тут бегали и гордились: слабый экономический рост, неуверенный и слабый, слабая экономика, отсутствие реформ, плохое администрирование процессов, отсутствие инвестиций", - заявил Старыш в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, МВФ обратил внимание на те проблемы, о которых последние годы говорит оппозиция Молдавии . "У нас нет меморандума с МВФ, на что они, безусловно, рассчитывали во время этого визита. Больше того, у этой миссии, насколько я понимаю, даже не было мандата на то, чтобы заключать какой-то меморандум… Если всё будет развиваться так же, как и сейчас, то никакого сигнала для инвесторов, никакого сигнала для кредиторов, никаких дешёвых кредитов они не получат", - добавил депутат.

Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.