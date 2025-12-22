Рейтинг@Mail.ru
МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников
18:53 22.12.2025
МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников
МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников - РИА Новости, 22.12.2025
МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников
МВД РФ совместно с ведомствами прорабатывает чёткие критерии "подозрительной активности" и механизмы передачи данных в рамках инициативы, согласно которой... РИА Новости, 22.12.2025
2025
РИА Новости
Новости
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
МВД проработает критерии подозрительной активности кибермошенников

МВД РФ прорабатывает четкие критерии подозрительной активности кибермошенников

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. МВД РФ совместно с ведомствами прорабатывает чёткие критерии "подозрительной активности" и механизмы передачи данных в рамках инициативы, согласно которой операторы связи, интернет-провайдеры и организаторы распространения информации будут обязаны оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"При обсуждении прорабатываются ключевые аспекты: чёткие критерии "подозрительной активности", механизмы передачи данных, защита персональных сведений и сроки уведомления правоохранителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что МВД России с заинтересованными ведомствами обсуждает новую меру, по которой операторы связи, интернет‑провайдеры, организаторы распространения информации, хостинг‑провайдеры и поставщики услуг в сфере виртуальных активов будут обязаны оперативно уведомлять правоохранителей о признаках киберпреступлений.
Правоохранители добавили, что данная работа проводится в рамках выполнения плана мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, утверждённого распоряжением правительства РФ № 2207-р.
"Инициатива направлена на создание системы быстрого обмена информацией между бизнесом и силовыми структурами. Компании, обнаружившие подозрительную активность — от подменных номеров и фишинговых ресурсов до сомнительных транзакций с виртуальными активами, — должны будут незамедлительно информировать органы, ведущие оперативно‑разыскную деятельность", - отметили в ведомстве.
Ожидается, что это позволит ускорить реагирование на угрозы, повысить раскрываемость преступлений, предотвратить множество атак до их реализации и усилить ответственность бизнеса за контент на своих платформах, заключили в ведомстве.
ОбществоРоссияНовый год
 
 
