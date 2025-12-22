Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несовершеннолетнему москвичу, который по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, обещали 50 тысяч рублей за преступление, сообщили пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"Юноша дал признательные показания и рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 000 рублей. Подросток согласился. Он выполнил криминальное задание, однако обещанные деньги не получил", - рассказали в полиции.