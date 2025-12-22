Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несовершеннолетнему москвичу, который по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, обещали 50 тысяч рублей за преступление, сообщили пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости о задержании 17-летнего подростка по обвинению в совершении теракта. Установлено, что студент колледжа вечером 17 декабря приехал на перегон железнодорожных станций Жилево-Ступино, где совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта. Свои действия он снял на телефон для последующего отчёта своему куратору.
"Юноша дал признательные показания и рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 000 рублей. Подросток согласился. Он выполнил криминальное задание, однако обещанные деньги не получил", - рассказали в полиции.
По данным СК, действовавший по указке представителей украинских спецслужб подросток арестован.