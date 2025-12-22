Рейтинг@Mail.ru
Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/mvd-2063804918.html
Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей
Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей - РИА Новости, 22.12.2025
Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей
Несовершеннолетнему москвичу, который по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, обещали... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:25:00+03:00
2025-12-22T12:25:00+03:00
происшествия
россия
ступино
следственный комитет россии (ск рф)
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20251221/arest-2063587756.html
https://ria.ru/20251222/kriminal-2062305984.html
россия
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ступино, следственный комитет россии (ск рф), мвд
Происшествия, Россия, Ступино, Следственный комитет России (СК РФ), МВД
Подростку, задержанному за поджог на ж/д, обещали 50 тысяч рублей

МВД: задержанному за поджог на ж/д в Подмосковье подростку обещали 50 тыс рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несовершеннолетнему москвичу, который по указанию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций в подмосковном Ступино, обещали 50 тысяч рублей за преступление, сообщили пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости о задержании 17-летнего подростка по обвинению в совершении теракта. Установлено, что студент колледжа вечером 17 декабря приехал на перегон железнодорожных станций Жилево-Ступино, где совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта. Свои действия он снял на телефон для последующего отчёта своему куратору.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Саратове подростки совершали поджоги на ж/д по заданию куратора
21 декабря, 03:00
"Юноша дал признательные показания и рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры за вознаграждение в размере 50 000 рублей. Подросток согласился. Он выполнил криминальное задание, однако обещанные деньги не получил", - рассказали в полиции.
По данным СК, действовавший по указке представителей украинских спецслужб подросток арестован.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияРоссияСтупиноСледственный комитет России (СК РФ)МВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала