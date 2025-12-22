Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО - РИА Новости, 22.12.2025
11:16 22.12.2025
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО - РИА Новости, 22.12.2025
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО
Полиция в Челябинской области задержала пятерых ранее судимых участников преступной группы, подозреваемых в разбое, грабеже и краже у участника СВО, ущерб... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
россия
златоуст
челябинская область
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мвд
россия
златоуст
челябинская область
происшествия, россия, златоуст, челябинская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд
Происшествия, Россия, Златоуст, Челябинская область, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МВД
В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО

Полиция в Челябинской области задержала подозреваемых в краже у бойца СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинской области задержала пятерых ранее судимых участников преступной группы, подозреваемых в разбое, грабеже и краже у участника СВО, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей, фигуранты арестованы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, преступления совершались с мая по ноябрь: задокументированы факты неоднократного вымогательства подозреваемыми денег у жителя Златоуста - участника специальной военной операции, а также совершения в отношении него разбойного нападения, грабежа и кражи. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей, которые боец получил в качестве выплаты за ранение. Кроме того, установлен эпизод хищения автомобиля Toyota Camry, совершенного с угрозой применения насилия в отношении другого мужчины.
Заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин обсудил с СПЧ помощь бойцам СВО и борьбу с телефонным мошенничеством
9 декабря, 16:56
9 декабря, 16:56
Челябинске и Златоусте сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону при силовом сопровождении бойцов ОМОН территориального управления Росгвардии задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений
Следователями следственной части Главного следственного управления ГУМВД России по региону возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), пунктами "а", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), а также частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), уточняется в сообщении.
Проведены обыски по местам проживания, а также в автотранспорте пятерых ранее судимых за кражи и грабежи фигурантов 1971, 1974, 1983, 1987 и 1988 годов рождения, отмечается в сообщении. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль Kia, 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу, добавляет пресс-служба.
Глава стройфирмы в Петербурге, подозреваемый в краже 800 тыс руб у участника СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО
1 декабря, 10:51
1 декабря, 10:51
 
ПроисшествияРоссияЗлатоустЧелябинская областьОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МВД
 
 
