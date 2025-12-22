В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинской области задержала пятерых ранее судимых участников преступной группы, подозреваемых в разбое, грабеже и краже у участника СВО, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей, фигуранты арестованы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Проведены обыски по местам проживания, а также в автотранспорте пятерых ранее судимых за кражи и грабежи фигурантов 1971, 1974, 1983, 1987 и 1988 годов рождения, отмечается в сообщении. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль Kia, 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу, добавляет пресс-служба.