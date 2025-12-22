В Челябинской области задержали подозреваемых в краже у бойца СВО

https://ria.ru/20251222/mvd-2063783953.html
ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинской области задержала пятерых ранее судимых участников преступной группы, подозреваемых в разбое, грабеже и краже у участника СВО, ущерб превысил 2,5 миллиона рублей, фигуранты арестованы, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, преступления совершались с мая по ноябрь: задокументированы факты неоднократного вымогательства подозреваемыми денег у жителя Златоуста
- участника специальной военной операции, а также совершения в отношении него разбойного нападения, грабежа и кражи. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей, которые боец получил в качестве выплаты за ранение. Кроме того, установлен эпизод хищения автомобиля Toyota Camry, совершенного с угрозой применения насилия в отношении другого мужчины.
"В Челябинске
и Златоусте сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону при силовом сопровождении бойцов ОМОН
территориального управления Росгвардии
задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Следователями следственной части Главного следственного управления ГУМВД России по региону возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ
(вымогательство), пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), пунктами "а", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), а также частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), уточняется в сообщении.
Проведены обыски по местам проживания, а также в автотранспорте пятерых ранее судимых за кражи и грабежи фигурантов 1971, 1974, 1983, 1987 и 1988 годов рождения, отмечается в сообщении. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль Kia, 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу, добавляет пресс-служба.