Число компаний МСП в промпроизводстве Подмосковья превысило 30 тысяч

"На сегодняшний день у нас насчитывается свыше 470 тысяч МСП. И это не только кафе и рестораны или коммерческие услуги на первых этажах. В нашем регионе более 30 тысяч МСП представляют собой производственные компании. Это свидетельствует о том, что в структуре малого и среднего предпринимательства Московской области активно развивается производство, а не только услуги и торговля", — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.