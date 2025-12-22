https://ria.ru/20251222/msp-2063830072.html
Число компаний МСП в промпроизводстве Подмосковья превысило 30 тысяч
Число компаний МСП в промпроизводстве Подмосковья превысило 30 тысяч - РИА Новости, 22.12.2025
Число компаний МСП в промпроизводстве Подмосковья превысило 30 тысяч
Численность компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых в сфере обрабатывающего производства, превысила 30 тысяч в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Численность компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых в сфере обрабатывающего производства, превысила 30 тысяч в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день у нас насчитывается свыше 470 тысяч МСП. И это не только кафе и рестораны или коммерческие услуги на первых этажах. В нашем регионе более 30 тысяч МСП представляют собой производственные компании. Это свидетельствует о том, что в структуре малого и среднего предпринимательства Московской области активно развивается производство, а не только услуги и торговля", — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что в регионе растет число социальных предпринимателей, которые в настоящее время составляют примерно 1 тысячу организаций.
Зиновьева заключила, что для представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье предусмотрены разнообразные меры поддержки, которые можно найти на инвестиционном портале Московской области.