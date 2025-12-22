https://ria.ru/20251222/moskva-2063877496.html
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства
Тверской суд Москвы на 10 и 10,5 лет отправил в колонию двух девушек, которые довели соседку до самоубийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 и 10,5 лет отправил в колонию двух девушек, которые довели соседку до самоубийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как ранее сообщал суд, девушки, проживая в квартире с потерпевшей, оскорбляли ее, клеветали, угрожали применением насилия и унижали ее человеческое достоинство, свои действия они снимали на камеру. В итоге она с травмами, характерными для падения с большой высоты, была доставлена в больницу, где и скончалась. Столичный СК
возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (пункт "г" части 2 статьи 110 УК РФ
).
"Кизилова Анастасия Андреевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 110 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Второй подсудимой Альбине Ворониной суд назначил на полгода меньше.
Как сообщили в столичном главк СК РФ, одна из осужденных регулярно вымогала у потерпевшей деньги - в сумме более 2,5 миллионов рублей.