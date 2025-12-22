Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 22.12.2025 (обновлено: 17:02 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/moskva-2063877496.html
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства - РИА Новости, 22.12.2025
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства
Тверской суд Москвы на 10 и 10,5 лет отправил в колонию двух девушек, которые довели соседку до самоубийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:00:00+03:00
2025-12-22T17:02:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20251005/mosgorsud-2046442462.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил в колонию двух девушек, доведших соседку до самоубийства

Суд дал 10 и 10,5 лет колонии доведшим соседку до самоубийства девушкам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 и 10,5 лет отправил в колонию двух девушек, которые довели соседку до самоубийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как ранее сообщал суд, девушки, проживая в квартире с потерпевшей, оскорбляли ее, клеветали, угрожали применением насилия и унижали ее человеческое достоинство, свои действия они снимали на камеру. В итоге она с травмами, характерными для падения с большой высоты, была доставлена в больницу, где и скончалась. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" (пункт "г" части 2 статьи 110 УК РФ).
"Кизилова Анастасия Андреевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 110 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Второй подсудимой Альбине Ворониной суд назначил на полгода меньше.
Как сообщили в столичном главк СК РФ, одна из осужденных регулярно вымогала у потерпевшей деньги - в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
5 октября, 03:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала