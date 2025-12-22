https://ria.ru/20251222/moskva-2063853921.html
"Кавказ.РФ" продолжает работу после задержания топ-менеджера
"Кавказ.РФ" продолжает работу после задержания топ-менеджера - РИА Новости, 22.12.2025
"Кавказ.РФ" продолжает работу после задержания топ-менеджера
Компания "Кавказ.РФ" продолжает работать, несмотря на инцидент с задержанием директора департамента маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного РИА Новости, 22.12.2025
ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Компания "Кавказ.РФ" продолжает работать, несмотря на инцидент с задержанием директора департамента маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.
"Кавказ.РФ продолжает работать. У нас Новый год будет на Эльбрусе. Пройдут большие новогодние каникулы – 14 дней. Конечно, инцидент неприятный, но мы работаем дальше", – сказали в пресс-службе.
В понедельник ФСБ сообщила, что директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил в кафе в "Москва-Сити" взятку от гендиректора подрядной организации за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. По данным СК, сумма взятки составила 2 миллиона рублей.
Замоскворецкий суд Москвы 17 декабря арестовал директора департамента маркетинга "Кавказ.РФ" Валерия Желателева по статье о получении взятки, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
Проект туристического кластера под управлением АО "Кавказ.РФ" (до ноября 2021 года - АО "Курорты Северного Кавказа) включает всесезонные туристско-рекреационные комплексы "Армхи" , "Архыз", "Ведучи", "Мамисон", "Эльбрус", "Матлас", "Цори" и "Каспийский прибрежный кластер".