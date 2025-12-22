"Кавказ.РФ" продолжает работу после задержания топ-менеджера

ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Компания "Кавказ.РФ" продолжает работать, несмотря на инцидент с задержанием директора департамента маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.

"Кавказ.РФ продолжает работать. У нас Новый год будет на Эльбрусе. Пройдут большие новогодние каникулы – 14 дней. Конечно, инцидент неприятный, но мы работаем дальше", – сказали в пресс-службе.

В понедельник ФСБ сообщила, что директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил в кафе в "Москва-Сити" взятку от гендиректора подрядной организации за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. По данным СК, сумма взятки составила 2 миллиона рублей.

Замоскворецкий суд Москвы 17 декабря арестовал директора департамента маркетинга "Кавказ.РФ" Валерия Желателева по статье о получении взятки, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.