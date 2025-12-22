Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации, связанная с получением взятки за заключение государственного контракта на право оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Республике Северная Осетия — Алания", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Следственном комитете, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий в комплексе "Мамисон" и предложил гендиректору подрядной организации помочь с победой на конкурсе. Взамен он требовал два миллиона рублей. Подрядчик согласился, и в результате АО "КАВКАЗ.РФ" заключило с ним договор как с единственным поставщиком.

Из видео, опубликованного спецслужбой, следует, что передача взятки проходила в кафе в Москва-Сити. Один из фигурантов принес с собой бумажный пакет и передал его второму. Впоследствии топ-менеджер положил часть денег на свой банковский счет.

Москве и Северной Осетии изъяли телефоны задержанных, наличные, которые они получили в результате противоправной деятельности, и другие имеющие значение для следствия предметы. Обыски прошли также в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии.