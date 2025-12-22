https://ria.ru/20251222/moskva-2063794912.html
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки - РИА Новости, 22.12.2025
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки
Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:48:00+03:00
2025-12-22T11:48:00+03:00
2025-12-22T13:27:00+03:00
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063814310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2374bf6a61db997d0eafe1f0025815f.jpg
https://ria.ru/20251222/rostov-2063778538.html
https://ria.ru/20251215/vzyatka-2062034775.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063814310_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0e27d503418013d1da956d8482e3f35.jpg
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки в 2 миллиона рублей.
За эти деньги он обещал помочь с заключением госконтракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. Подрядчик передал ему взятку в кафе в "Москва-сити".
2025-12-22T11:48
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки
ФСБ задержала топ-менеджера КАВКАЗ.РФ по подозрению в получении взятки в кафе
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, сообщили
в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации, связанная с получением взятки за заключение государственного контракта на право оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Республике Северная Осетия — Алания", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Следственном комитете, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий в комплексе "Мамисон" и предложил гендиректору подрядной организации помочь с победой на конкурсе. Взамен он требовал два миллиона рублей. Подрядчик согласился, и в результате АО "КАВКАЗ.РФ" заключило с ним договор как с единственным поставщиком.
Из видео, опубликованного спецслужбой, следует, что передача взятки проходила в кафе в Москва-Сити. Один из фигурантов принес с собой бумажный пакет и передал его второму. Впоследствии топ-менеджер положил часть денег на свой банковский счет.
В Москве
и Северной Осетии изъяли телефоны задержанных, наличные, которые они получили в результате противоправной деятельности, и другие имеющие значение для следствия предметы. Обыски прошли также в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии.
Фигурантам предъявили обвинения по статьям о даче и получении взятки в особо крупном размере. По данным из открытых источников, департамент маркетинга АО "Кавказ.РФ" возглавляет Валерий Желателев. Суд отправил его под стражу.