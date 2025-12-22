Рейтинг@Mail.ru
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки - РИА Новости, 22.12.2025
11:48 22.12.2025 (обновлено: 13:27 22.12.2025)
Топ-менеджера КАВКАЗ.РФ обвинили в получении взятки
Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 22.12.2025
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки в 2 миллиона рублей. За эти деньги он обещал помочь с заключением госконтракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. Подрядчик передал ему взятку в кафе в "Москва-сити".
россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Топ-менеджера АО "КАВКАЗ.РФ" задержали в Москве за получение взятки в два миллиона рублей, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации, связанная с получением взятки за заключение государственного контракта на право оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Республике Северная Осетия — Алания", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Следственном комитете, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий в комплексе "Мамисон" и предложил гендиректору подрядной организации помочь с победой на конкурсе. Взамен он требовал два миллиона рублей. Подрядчик согласился, и в результате АО "КАВКАЗ.РФ" заключило с ним договор как с единственным поставщиком.
Из видео, опубликованного спецслужбой, следует, что передача взятки проходила в кафе в Москва-Сити. Один из фигурантов принес с собой бумажный пакет и передал его второму. Впоследствии топ-менеджер положил часть денег на свой банковский счет.
В Москве и Северной Осетии изъяли телефоны задержанных, наличные, которые они получили в результате противоправной деятельности, и другие имеющие значение для следствия предметы. Обыски прошли также в агентстве, которое занимается деловым туризмом в Северной Осетии.
Фигурантам предъявили обвинения по статьям о даче и получении взятки в особо крупном размере. По данным из открытых источников, департамент маркетинга АО "Кавказ.РФ" возглавляет Валерий Желателев. Суд отправил его под стражу.
