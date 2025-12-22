Рейтинг@Mail.ru
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 22.12.2025 (обновлено: 11:45 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/moskva-2063783529.html
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины - РИА Новости, 22.12.2025
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины
Несколько машин были повреждены на парковке на юге Москвы, где был подорван автомобиль генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:15:00+03:00
2025-12-22T11:45:00+03:00
происшествия
россия
ясенево
москва
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063759236_0:107:2989:1788_1920x0_80_0_0_a0d3624f846b45f2d55690b1a6874ad1.jpg
https://ria.ru/20251222/vzryv-2063765925.html
россия
ясенево
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063759236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_963ee9c1c49d0db38919857b96ed0e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ясенево, москва, фанил сарваров (генерал-лейтенант), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ясенево, Москва, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины

Взрыв автомобиля Сарварова на юге Москвы повредил еще несколько машин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несколько машин были повреждены на парковке на юге Москвы, где был подорван автомобиль генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова, передает корреспондент РИА Новости.
От взрыва повреждены машины, находившееся на парковке дома на Ясеневой улице. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета РФ.
По данным СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
11:09
 
ПроисшествияРоссияЯсеневоМоскваФанил Сарваров (генерал-лейтенант)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала