https://ria.ru/20251222/moskva-2063783529.html
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины - РИА Новости, 22.12.2025
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины
Несколько машин были повреждены на парковке на юге Москвы, где был подорван автомобиль генерала Генштаба ВС РФ Фанила Сарварова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:15:00+03:00
2025-12-22T11:15:00+03:00
2025-12-22T11:45:00+03:00
происшествия
россия
ясенево
москва
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ясенево
москва
Происшествия, Россия, Ясенево, Москва, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
На парковке в Москве, где подорван автомобиль Сарварова, повреждены машины
Взрыв автомобиля Сарварова на юге Москвы повредил еще несколько машин