Овчинский: новогодний арт-объект разместили на площади Киевского вокзала
Овчинский: новогодний арт-объект разместили на площади Киевского вокзала
Интерактивный куб, который показывает планы по градостроительному развитию Москвы, появился на площади Киевского вокзала, сообщил министр правительства столицы, РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Интерактивный куб, который показывает планы по градостроительному развитию Москвы, появился на площади Киевского вокзала, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политике Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что посетить объект можно будет до конца февраля. На ледяном кубе разместили надпись "Не трогай, это на Новый год". Если нажимать на специальную кнопку, она визуально "оттаивает.
"Наступление Нового года неизменно ассоциируется с исполнением желаний. В сфере градостроительства это – реализация амбициозных планов по завершению знаковых проектов и постоянная работа над улучшением качества городской среды и комфорта москвичей. Праздничный арт-объект не только погружает жителей в сказочную новогоднюю атмосферу, но и эффектно демонстрирует проекты строительной отрасли", - приводит слова Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Внутри куба можно увидеть те объекты, которые планируется открыть в 2026 году. В их числе Международная академия хоккея Александра Овечкина, Центральный Московский ипподром и станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метрополитена, добавляется в пресс-релизе.