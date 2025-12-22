Рейтинг@Mail.ru
10:30 22.12.2025
В Москве благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
В Москве благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

На северо-востоке Москвы благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программы благоустройства этого года обновили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу, теперь там созданы комфортные условия для водителей и пешеходов, появились места для тихого отдыха. В рамках проекта расширили тротуары и заменили на них почти 27 тысяч квадратных метров покрытия, на проезжей части уложили 42,8 тысячи "квадратов" асфальта", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью почти 17 километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительные участки ливневой системы.
"Хорошее освещение - необходимое условие комфортной городской среды. Установили 145 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые наземные переходы оборудовали 65 опорами контрастного освещения, что позволит самой "зебре" и людям на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На Рижской площади появилось новое комфортное общественное пространство с зелеными "островками" и удобными лавочками", - подчеркнул Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали 11 приподнятых платформ, в том числе девять классического "венского" типа. На всех трамвайных остановках установили современные павильоны ожидания.
Заммэра напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ обустроили около 31 тысячи квадратных метров газона и свыше 900 "квадратов" цветников, высадили более 30 деревьев и почти 1,9 тысячи кустарников.
