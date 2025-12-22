Рейтинг@Mail.ru
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
08:04 22.12.2025 (обновлено: 09:28 22.12.2025)
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
Один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 22.12.2025
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек

В результате ЧП на юге Москвы пострадал один человек

Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.
В СК отметили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Следователи осматривают место взрыва на юге Москвы
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
