В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек - РИА Новости, 22.12.2025
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
Один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:04:00+03:00
2025-12-22T08:04:00+03:00
2025-12-22T09:28:00+03:00
происшествия
москва
юг
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
юг
россия
Новости
ru-RU
