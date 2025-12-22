Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха до минус четырех градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, северо-западный, северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.