Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха до минус четырех градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха до минус четырех градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня Центральная Россия будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом, а вечером прорвется его холодный атмосферный фронт. В Москве
ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха ноль - плюс два, а после 16 часов уйдут в "минус" - до минус одного - минус четырех, на дорогах образуется сильная гололедица", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, северо-западный, северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.