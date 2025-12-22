Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/moskva-2063734880.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 22.12.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха до минус четырех градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:42:00+03:00
2025-12-22T07:42:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833271558_149:457:2978:2048_1920x0_80_0_0_a055b48f040bb940b00f8cb3fba14322.jpg
https://ria.ru/20251222/moskva-2063724269.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833271558_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_eea30af18618d6273ddafd1a7a2c54fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

РИА Новости: в Москве в понедельник ожидаются мокрый снег и гололедица

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди идут под зонтом во время ледяного дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха до минус четырех градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня Центральная Россия будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом, а вечером прорвется его холодный атмосферный фронт. В Москве ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега. Максимальная температура воздуха ноль - плюс два, а после 16 часов уйдут в "минус" - до минус одного - минус четырех, на дорогах образуется сильная гололедица", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, северо-западный, северный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
03:21
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала