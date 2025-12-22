Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/moskva-2063724269.html
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
Резкое похолодание ждет Москву уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:21:00+03:00
2025-12-22T03:21:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/54/1549775445_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_4712ee7228f54a24053e965c708bc127.jpg
https://ria.ru/20251221/zima-2063618882.html
https://ria.ru/20251221/pogoda-2063626732.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/54/1549775445_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_581028c4e6c7f1356bcf44c348fad560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве

РИА Новости: во вторник в Москве ожидается похолодание до минус 11 градусов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Резкое похолодание ждет Москву уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник уже и ночью, и днем минус шесть - минус 11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными", - сказал Вильфанд.
Зима - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Синоптик рассказал, как вырастут сугробы в Центральной России к Новому году
Вчера, 11:06
Ученый добавил, что в среду произойдет дальнейшее похолодание, ночные температуры составят минус восемь - минус 13 градусов, а дневные - до минус семи.
"Важный атрибут зимы - морозная погода наступает, но другого атрибута - снежного покрова - один-два сантиметра в понедельник, и всё. Это еще не тот снег, который ассоциируется с полноценным зимним снежным покровом", - сказал синоптик.
Девушка в районе международного делового центра Москва-Сити на Пресненской набережной - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в январе
Вчера, 12:12
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала