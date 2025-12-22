Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве

Ученый добавил, что в среду произойдет дальнейшее похолодание, ночные температуры составят минус восемь - минус 13 градусов, а дневные - до минус семи.

"Важный атрибут зимы - морозная погода наступает, но другого атрибута - снежного покрова - один-два сантиметра в понедельник, и всё. Это еще не тот снег, который ассоциируется с полноценным зимним снежным покровом", - сказал синоптик.