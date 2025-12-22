https://ria.ru/20251222/moskva-2063724269.html
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
Резкое похолодание ждет Москву уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:21:00+03:00
2025-12-22T03:21:00+03:00
2025-12-22T03:21:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/54/1549775445_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_4712ee7228f54a24053e965c708bc127.jpg
https://ria.ru/20251221/zima-2063618882.html
https://ria.ru/20251221/pogoda-2063626732.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/54/1549775445_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_581028c4e6c7f1356bcf44c348fad560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве
РИА Новости: во вторник в Москве ожидается похолодание до минус 11 градусов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Резкое похолодание ждет Москву уже во вторник, температура упадет до минус шести - минус 11 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Во вторник уже и ночью, и днем минус шесть - минус 11 градусов. Резкое понижение температуры по сравнению с выходными", - сказал Вильфанд
.
Ученый добавил, что в среду произойдет дальнейшее похолодание, ночные температуры составят минус восемь - минус 13 градусов, а дневные - до минус семи.
"Важный атрибут зимы - морозная погода наступает, но другого атрибута - снежного покрова - один-два сантиметра в понедельник, и всё. Это еще не тот снег, который ассоциируется с полноценным зимним снежным покровом", - сказал синоптик.