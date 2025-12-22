Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
Москалькова передала на родину 45 украинцев, подлежащих выдворению
Москалькова передала на родину 45 украинцев, подлежащих выдворению
На прошлой неделе 45 украинцев, подлежащих выдворению из России, были переданы на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 22.12.2025
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На прошлой неделе 45 украинцев, подлежащих выдворению из России, были переданы на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Шестнадцатого декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей... Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться", - сказала омбудсмен на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Группа из 15 россиян, находившихся на Украине, в результате гуманитарной акции 16 декабря воссоединилась с семьями из России на территории Белоруссии.
