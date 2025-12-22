https://ria.ru/20251222/moskalkova-2063769606.html
Москалькова передала на родину 45 украинцев, подлежащих выдворению
На прошлой неделе 45 украинцев, подлежащих выдворению из России, были переданы на Украину, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 22.12.2025
