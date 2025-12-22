Резиденция русского Деда Мороза откроется в пригороде Вашингтона

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Резиденция русского Деда Мороза откроется в понедельник в крупнейшем пригороде столицы США – Роквилле, рассказала в интервью РИА Новости распорядитель резиденции Юлия Сарычева.
"Дед Мороз и Снегурочка обязательно приедут к нам из России. Правда, мы еще не решили, говорить ли детям, что они прибыли из главной резиденции в Великом Устюге или просто с российского севера", - сказала Сарычева.
Собеседница агентства поделилась, что общение с новогодним волшебником будет индивидуально: для каждой семьи определено отдельное время.
"Дед Мороз и Снегурочка пригласят гостей в свою резиденцию, поговорят с детьми, поиграют с ними, а за чашкой чая расскажут о том, откуда они приехали", - добавила распорядитель резиденции.
Сарычева выразила уверенность, что русские дети из США верят в Деда Мороза точно так же, как их сверстники в России. Она также рассказала, что одна семья даже решила пригласить учительницу своего ребенка, чтобы та увидела эту сказку. По словам собеседницы агентства, учительница захотела познакомиться с русскими традициями.
"Мы стараемся, чтобы у нас все было как в России. Конечно, это будет не так масштабно, как в Великом Устюге, но нам хочется что-то маленькое воспроизвести и здесь", - уточнила распорядитель резиденции.
Также Сарычева призналась, что и сама верит в Деда Мороза.
"Конечно, верю! А кто же мне в детстве дарил подарки на Новый год?" - улыбнулась она.
Планируется, что американская резиденция Деда Мороза будет работать до конца школьных каникул, которые в США завершаются 3 января.
