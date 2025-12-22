Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавская ассоциация работодателей автотранспортных компаний направила открытое письмо премьер-министру страны Александру Мунтяну, в котором предупреждает о возможных протестах, если власти не обсудят запланированные изменения в законодательстве с перевозчиками.

"Мы обращаемся к вам, чтобы попытаться преодолеть глубокий кризис, в котором находится национальный пассажирский транспорт, и избежать протестов, к которым нас ведут действия министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта. 17 декабря 2025 года мы получили от министерства инфраструктуры и регионального развития проект поправок к кодексу автомобильного транспорта, содержание которых приведет к протестам транспортных операторов", - говорится в письме, опубликованном на официальных страницах ассоциации в соцсетях.

Авторы обращения отмечают, что качество законопроекта позволяет говорить о непрофессионализме работников министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта, которые "не имеют ни малейшего представления о реальных проблемах в транспорте и о том, как их следует решать".

"Мы надеемся, что вы согласитесь на встречу с представителями пассажирских перевозчиков, на которой мы сможем определить основные проблемы и наметить направление для поиска решений", - говорится в письме.