Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами - РИА Новости, 22.12.2025
12:30 22.12.2025
Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами
Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами

Молдавские перевозчики пригрозили властям протестами из-за поправок в законы

Флаги Молдавии
Флаги Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавская ассоциация работодателей автотранспортных компаний направила открытое письмо премьер-министру страны Александру Мунтяну, в котором предупреждает о возможных протестах, если власти не обсудят запланированные изменения в законодательстве с перевозчиками.
"Мы обращаемся к вам, чтобы попытаться преодолеть глубокий кризис, в котором находится национальный пассажирский транспорт, и избежать протестов, к которым нас ведут действия министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта. 17 декабря 2025 года мы получили от министерства инфраструктуры и регионального развития проект поправок к кодексу автомобильного транспорта, содержание которых приведет к протестам транспортных операторов", - говорится в письме, опубликованном на официальных страницах ассоциации в соцсетях.
Авторы обращения отмечают, что качество законопроекта позволяет говорить о непрофессионализме работников министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта, которые "не имеют ни малейшего представления о реальных проблемах в транспорте и о том, как их следует решать".
"Мы надеемся, что вы согласитесь на встречу с представителями пассажирских перевозчиков, на которой мы сможем определить основные проблемы и наметить направление для поиска решений", - говорится в письме.
На данный момент представители правительства, министерства инфраструктуры и регионального развития и национального агентства автомобильного транспорта Молдавии не отреагировали.
