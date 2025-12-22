Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила власти в больших тратах на силовые структуры
15:41 22.12.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в больших тратах на силовые структуры
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
мвф
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, мвф, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития
Цырдя: правящая в Молдавии партия финансирует силовиков в ущерб бюджетникам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в 2026 году решила уделить больше внимания представителям силовых структур, выделив для них огромные суммы из госбюджета в ущерб бюджетникам, чтобы обеспечить безопасность своего нахождения у власти, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
Молдавская опозиция обвинила власти в экономии на социальных выплатах
Вчера, 14:06
"Этот проект бюджета предусматривает серьезный рост затрат на чиновников, к примеру, затраты на аппарат президента вырастут на 30%. Огромные суммы денег идут на силовиков, а с социальной сферой проблемы - педагогам зарплату не увеличат. Этот бюджет направлен не на развитие, а на удержание партии "Действие и солидарность" у власти любой ценой, поэтому деньги и тратятся на бюрократический аппарат и силовиков", - заявил Цырдя.
Он отметил, что подобный подход властей создает серьезные риски для социальной стабильности.
"На первый взгляд создается впечатление, что проект бюджета подразумевает экономический рост, сдерживающие среднегодовой инфляции, рост средней зарплаты по экономике. На самом деле он примечателен катастрофическим дефицитом бюджета, который равен 5,5% от ВВП. А деньги на его компенсацию не предусмотрены, поскольку МВФ денег не дает, Всемирный банк молчит, Европейский банк реконструкции и развития тоже не рвется финансировать Молдавию", - подчеркнул Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
 
