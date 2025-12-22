Молдавская оппозиция обвинила власти в больших тратах на силовые структуры

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в 2026 году решила уделить больше внимания представителям силовых структур, выделив для них огромные суммы из госбюджета в ущерб бюджетникам, чтобы обеспечить безопасность своего нахождения у власти, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

"Этот проект бюджета предусматривает серьезный рост затрат на чиновников, к примеру, затраты на аппарат президента вырастут на 30%. Огромные суммы денег идут на силовиков, а с социальной сферой проблемы - педагогам зарплату не увеличат. Этот бюджет направлен не на развитие, а на удержание партии "Действие и солидарность" у власти любой ценой, поэтому деньги и тратятся на бюрократический аппарат и силовиков", - заявил Цырдя.