14:06 22.12.2025
Молдавская опозиция обвинила власти в экономии на социальных выплатах
Молдавская опозиция обвинила власти в экономии на социальных выплатах

Депутат Старыш обвинил молдавские власти в экономии на социальных выплатах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны были сократить дефицит госбюджета за счет расходов на госаппарат, но вместо этого экономят на социальных выплатах, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
"Власти будут экономить на народе, но не на себе. Конечно, экономить есть на чем. На раздутом госаппарате. Но власти будут резать не у себя, не на содержание президента, не на чиновников, не на министров. А будут резать у самых социально уязвимых людей экономики, потому что всегда экономят именно на них", - заявил Старыш в эфире телеканала Canal 5.
Он также выразил возмущение тем фактом, что чиновники, которые связаны с процессом евроинтеграции, получают за это надбавки. "Я не понимаю, какие дополнительные, так сказать, усилия приходится предпринимать нашим министрам, главам агентств, чиновникам, что они получают какие-то совершенно безумные надбавки за евроинтеграцию. Это что вообще такое? Что это за надбавка за евроинтеграцию? Молоко за вредность или что?" - отметил депутат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В миреМолдавия
 
 
