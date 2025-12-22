Молдавская опозиция обвинила власти в экономии на социальных выплатах

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны были сократить дефицит госбюджета за счет расходов на госаппарат, но вместо этого экономят на социальных выплатах, заявил депутат парламента от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"Власти будут экономить на народе, но не на себе. Конечно, экономить есть на чем. На раздутом госаппарате. Но власти будут резать не у себя, не на содержание президента, не на чиновников, не на министров. А будут резать у самых социально уязвимых людей экономики, потому что всегда экономят именно на них", - заявил Старыш в эфире телеканала Canal 5.

Он также выразил возмущение тем фактом, что чиновники, которые связаны с процессом евроинтеграции, получают за это надбавки. "Я не понимаю, какие дополнительные, так сказать, усилия приходится предпринимать нашим министрам, главам агентств, чиновникам, что они получают какие-то совершенно безумные надбавки за евроинтеграцию. Это что вообще такое? Что это за надбавка за евроинтеграцию? Молоко за вредность или что?" - отметил депутат.