Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/mo-2063865409.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи - РИА Новости, 22.12.2025
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 69-ю гвардейскую мотострелковую дивизию с освобождением Вильчи Харьковской области, сообщило министерство... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:27:00+03:00
2025-12-22T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2489:1400_1920x0_80_0_0_7b986c3360159004ace440eb5c74864a.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063479379.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035385585_0:0:2036:1527_1920x0_80_0_0_f3ee78d8b55ebfc6789b3063522520aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи

Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Вильчи в Харьковской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 69-ю гвардейскую мотострелковую дивизию с освобождением Вильчи Харьковской области, сообщило министерство обороны Российской Федерации.
"Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции", – сказано в телеграмме министра обороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:38
Глава военного ведомства отметил, что, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед, обеспечивая успешное наступление группировки войск.
"Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства", – подчеркнул министр обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине из-за его слов об Украине
20 декабря, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала