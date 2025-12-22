https://ria.ru/20251222/mo-2063865409.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи - РИА Новости, 22.12.2025
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Вильчи
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 69-ю гвардейскую мотострелковую дивизию с освобождением Вильчи Харьковской области, сообщило министерство... РИА Новости, 22.12.2025
