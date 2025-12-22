Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 22.12.2025 (обновлено: 19:55 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/mishustin-2063952110.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси
Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили по телефону совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:52:00+03:00
2025-12-22T19:55:00+03:00
белоруссия
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4fe318f6c578305b1b5a70e735a1f1e3.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063881549.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68795f447c828e9cc1bdc309a8794a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, михаил мишустин
Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси

Мишустин обсудил с Турчиным проекты в области энергетики и промышленности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили по телефону совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, а также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба белорусского Совета министров.
"Состоялся телефонный разговор Александра Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой в Telegram-канале белорусского правительства.
Премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технического двустороннего сотрудничества, "в том числе совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельском хозяйстве", уточнила пресс-служба.
"Главы правительств подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Беларусью и Россией, важность углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркивается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
Вчера, 16:15
 
БелоруссияРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала