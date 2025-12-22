https://ria.ru/20251222/mishustin-2063952110.html
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белорусси
Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили по телефону совместные проекты в области энергетики, промышленности, сельского... РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин обсудил с Турчиным проекты в области энергетики и промышленности