Мишустин заявил о планах продолжать индексацию пенсий работающих россиян
16:17 22.12.2025 (обновлено: 16:24 22.12.2025)
Мишустин заявил о планах продолжать индексацию пенсий работающих россиян
общество, россия, михаил мишустин, правительство рф, пенсии
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Пенсии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах продолжать проводить в России индексацию пенсий работающих граждан.
"Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил также, что правительство предусмотрело дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян.
Индексация пенсий работающих пенсионеров в России возобновилась с 2025 года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Эксперт рассказала, как узнать, где хранится накопительная пенсия
Вчера, 02:49
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФПенсии
 
 
