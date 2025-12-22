https://ria.ru/20251222/mishustin-2063881004.html
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении... РИА Новости, 22.12.2025
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
2025
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Мишустин поручил внести поправки для сохранения льгот для семей с детьми