Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 22.12.2025 (обновлено: 16:24 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/mishustin-2063881004.html
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:13:00+03:00
2025-12-22T16:24:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063884416_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_602debfef995718e90890d879df655b3.jpg
https://ria.ru/20251222/mishustin-2063879224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063884416_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_de77666b53b0e69ffcb8965f0c81c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми

Мишустин поручил внести поправки для сохранения льгот для семей с детьми

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении критериев уровня трудового дохода.
"Во время прямой линии обратились к президенту (России Владимиру Путину) многодетные семьи с просьбой оставить им право на его получение (льгот - ред.) при незначительном превышении критериев по уровню дохода. (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики) Татьяна Алексеевна (Голикова), вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработали возможные изменения в нормативной базе… Здесь нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами, доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами, 22 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Мишустин рассказал о росте ВВП за последние три года
Вчера, 16:08
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала