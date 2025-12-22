Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
16:12 22.12.2025 (обновлено: 16:25 22.12.2025)
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на особом контроле все основные вопросы, прозвучавшие на "Итогах года". РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 22 декабря 2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на особом контроле все основные вопросы, прозвучавшие на "Итогах года".
"Просьба держать все ключевые направления, о которых говорили в ходе прямой линии, на особом контроле. Все поручения должны быть тщательно проработаны", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что все вопросы, которые были заданы на прямой линии, уже обработаны координационным центром правительства.
