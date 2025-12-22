https://ria.ru/20251222/mishustin-2063880816.html
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года" - РИА Новости, 22.12.2025
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам держать на особом контроле все основные вопросы, прозвучавшие на "Итогах года". РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:12:00+03:00
2025-12-22T16:12:00+03:00
2025-12-22T16:25:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063884438_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_39b81062d0198861073b81fbed02b7ed.jpg
https://ria.ru/20251222/itogi-2063838222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063884438_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_0c61b372b615db0c5d618fc70d8e22a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил держать на контроле вопросы, прозвучавшие на "Итогах года"
Мишустин поручил держать на особом контроле прозвучавшие на прямой линии вопросы